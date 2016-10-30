Кристиан Бах: экономическая политика вашей страны создает все больше возможностей для ведения здесь бизнеса

Новости Беларуси. Программа «Неделя» встретилась с главным человеком в Европейской экономической комиссии, исполнительным секретарем, чтобы подробнее узнать, какие же проекты могут быть реализованы и почему интеграция становится знаком нового времени.

Мистер Бах, сегодня как раз видела анонс конференции на официальной странице ЕЭК в соцсети. Интересный выбор фотографии – Большой театр. Кстати, лайкну этот пост. Вы начали знакомство с Беларусью с театра?

Кристиан Фриис Бах, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН:

Да, мы действительно открываем для себя Минск и Беларусь, но не только с точки зрения красоты, но и как центр для диалога. Минск сейчас известен благодаря инициативам, предпринятым вашим Президентом, премьер-министром, министром иностранных дел как центр диалога между Западом и Востоком. В наше время, когда мир штормит и многие страны строят стены, в Минске строятся новые мосты для укрепления сотрудничества и экономической интеграции в регионе.

Многие совершенно не представляют, какое влияние ЕЭК имеет на нашу повседневную жизнь: от покупки яблок в супермаркете до ремней безопасности в машине.

Кристиан Фриис Бах:

Вы действительно контактируете с нашей организацией, например, когда покупаете яблоки или огурцы, едете в машине, пересекаете границы. Все эти единые нормы и стандарты безопасности и качества в сфере торговли, энергетике, таможенного сотрудничества и других разработаны и внедрены Европейской экономической комиссией. И эти практические решения помогают людям в разных странах осуществлять транзит и торговлю друг с другом. И это вселяет надежду. И я замечаю в Минске, что есть желание работать вместе, а не бороться друг против друга.

Насколько Беларусь соответствует этим международным стандартам? Может, вы уже имели возможность попробовать что-то из наших продуктов, например?

Кристиан Фриис Бах:

Я здесь уже в третий раз за год, и я всегда рад быть здесь, меня впечатляет гостеприимство, хорошая еда, талантливые люди. Это честь быть здесь. И меня особенно восхищает стремление вашего правительства вступать в диалог в эти сложные времена.

В последнее время Минск действительно зарекомендовал себя с такой миротворческой стороны, как такое спокойное место, стабильное. Вы это здесь ощущаете?

Кристиан Фриис Бах:

Я чувствую себя безопасно, очень доброжелательные люди, создается ощущение дома. И мы благодарны, что сотрудничаем с Беларусью по стольким направлениям: торговля, транспорт, энергетика, зеленая экономика. И это как улица с двусторонним движением. Мы помогаем друг другу внедрять и развивать эти международные нормы и стандарты.

Мы стараемся развивать зеленую экономию. Насколько успешны наши попытки?

Кристиан Фриис Бах:

10 лет назад многие компании воспринимали бизнес и зеленую экономику как что-то противоположное. Но сегодня это возможно совмещать. Если мы строим солнечные батареи и ветрогенераторы, перерабатываем отходы, мы наоборот создаем больше возможностей для работы. И это не только экологично, но уже экономически целесообразно. И мы довольны тем, насколько серьезно Беларусь внедряем принципы зеленой экономики, и видим большие перспективы в дальнейшем совместном развитии этой сферы.

ЕЭК многое делает для снятия барьеров для международного движения товаров. Есть ли сложности для доступа белорусской продукции на европейский рынок?

Кристиан Фриис Бах:

Все еще много барьеров, и это не только таможенные пошлины, но и технические моменты – бюрократия, множество документов, которые нужно заполнять. Мы каждый день работаем над снятием этих барьеров, чтобы страны могли свободно торговать. И Беларусь сейчас предприняла много шагов для улучшения бизнес-климата. Экономическая политика вашей страны создает все больше возможностей для ведения бизнеса здесь. Мы очень рады видеть здесь такой прогресс.

Белорусские товары востребованы в Европе?

Кристиан Фриис Бах:

Белорусские товары востребованы и не только в Европе, но и в мире. Если вы будете так же развивать экспортный потенциал, это также благоприятно скажется и на благосостоянии граждан. Многие определенно отвечают международным стандартам. И мы со своей стороны будем способствовать этому. Например, сельскохозяйственная продукция, определенно, может занять нишу на европейском рынке.

Кстати, у вас есть ученая степень в сельском хозяйстве. Как вы оцениваете достижения нашей страны в агросфере?

Кристиан Фриис Бах:

Я фермер и экономист. И я знаю, что ваш Президент также очень квалифицированный аграрий. Я надеюсь, у нас будет возможность обменяться опытом. В агросекторе в Беларуси много возможностей для производства продукции, которая была бы востребована за рубежом. Я сам пробовал некоторые продукты на одной из выставок, и могу с уверенностью, сказать, что они готовы для международного рынка.

Вы трижды бывали в Беларуси и уже сформировали собственное мнение о нашей стране. Вы бы посоветовали инвесторам приходить сюда и работать в Беларуси?

Кристиан Фриис Бах:

Мы можем наблюдать в международном рейтинге «Doing Business», насколько быстро Беларусь поднялась вверх благодаря хорошей экономической политике и развитию частно-государственного партнерства. Конечно, ваш опыт развития частно-государственного партнерства уже вдохновляет другие страны. Я наблюдал на международных конференциях, насколько высок интерес к шагам, которые предприняла Беларусь в развитии частно-государственного партнерства. Так что вы молодцы и можете быть примером для других стран.

Но сейчас, вероятно, немного видели кроме МИДа, конференц-залов и улиц из окна автомобиля.

Кристиан Фриис Бах:

К счастью, я довольно хорошо бегаю. Так что утром я выходил на пробежку в Минске и немного посмотрел город заодно. Это отличная возможность познакомиться с городом. Меня очень впечатлил Минск.

Как насчет культуры? У вас такая музыкальная фамилия, господин Бах.

Кристиан Фриис Бах:

Я сам не музыкант, но музыку люблю. Я знаю, что у вас богатая культура. Так что с удовольствием познакомился бы с ней.

Вы путешествуете по всему миру и уже довольно часто бываете в Беларуси. Возможно, на следующий раз продумаете для себя и туристическую программу помимо деловых встреч?

Кристиан Фриис Бах:

Я бы с удовольствием посетил и сельскую местность в Беларуси. Вы знаете, я же фермер, познакомился бы с вашей природой. Я всегда чувствую себя здесь как дома. И надеюсь, однажды даже смогу приехать с женой и детьми и показать им красоту вашей страны.