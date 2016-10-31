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Бизнес Беларуси будут кредитовать на более выгодных условиях: займы и лизинг в рублях под 10% годовых

31 октября 2016 13:13
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Новости Беларуси. Белорусский бизнес будут кредитовать на более выгодных условиях. Займы начнет выдавать 1 ноября Фонд финансовой поддержки предпринимателей.

Речь идет про займы и возможности лизинга в белорусских рублях под 10% годовых.

Кредитоваться можно на сумму до 210 тысяч белорусских рублей сроком до 5 лет.

Выдавать будут на конкурсных условиях. Основные требования – создание дополнительных рабочих мест и рост производительности труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Сегодня целый ряд инструментов открывается для того, чтобы стимулировать инвестиции, для того, чтобы поддерживать экономический рост. И эти инструменты в двух пакетах. С одной стороны, это макроэкономические инструменты, которые приводят к снижению инфляции и постепенному снижению процентных ставок (а значит, растет и доступность кредитов для бизнеса). И второе: Министерство экономики запускает целый ряд точечных проектов, которые позволяют ускорить этот процесс.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Александр Заборовский

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