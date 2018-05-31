31 мая в Минске обсуждаются вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами

Новости Беларуси. Цены на топливо в Беларуси будут расти пропорционально стоимости нефти и в зависимости от темпов инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на рынках баррель продается почти за 80 долларов, еще в марте эта сумма составляла 65. При таком росте цены на бензин в стране сейчас значительно отстают от стоимости сырья.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

В данный момент в правительстве отрабатывается механизм реализации в подтяжке розничных цен до уровня сложившемся в нефти. Процесс, который произошел (подорожание стоимости нефти), не зависит от нас. Не раз оговорено, что львиная доля в нефтепродуктах приходится на нефть. Этого естественного процесса не избежать.