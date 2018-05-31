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31 мая в Минске обсуждаются вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами

31 мая 2018 10:54
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Новости Беларуси. Цены на топливо в Беларуси будут расти пропорционально стоимости нефти и в зависимости от темпов инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 мая в Минске обсуждаются вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами-1

Сегодня на рынках баррель продается почти за 80 долларов, еще в марте эта сумма составляла 65. При таком росте цены на бензин в стране сейчас значительно отстают от стоимости сырья.

31 мая в Минске обсуждаются вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами-4

31 мая в Минске обсуждаются вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами-6

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
В данный момент в правительстве отрабатывается механизм реализации в подтяжке розничных цен до уровня сложившемся в нефти. Процесс, который произошел (подорожание стоимости нефти), не зависит от нас. Не раз оговорено, что львиная доля в нефтепродуктах приходится на нефть. Этого естественного процесса не избежать.

31 мая в Минске обсуждаются вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами-9

Сегодня в Минске обсуждаются вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами. Речь идет о создании общих правил торговли, включая равные условия доступа к системам транспортировки сырья для всех участников Евразийского экономического союза. 

31 мая в Минске обсуждаются вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами-12

# Нефть в Беларуси # Экономика # Игорь Ляшенко # Фотофакт

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