Бизнесмены Беларуси и Словакии в Гродно договорились расширять сотрудничество в сфере машиностроения и сельского хозяйства

Новости Беларуси. Словацкие дни в Гродно. Расширять сотрудничество в сфере машиностроения, сельского хозяйства, химической и текстильной промышленности договорились 31 мая бизнесмены из двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненский регион поставляет в это государство центральной Европы полиамиды, минеральные удобрения, синтетические нити и деревянные плиты. Но пока цифрой товарооборота стороны не довольны и хотят ее приумножить. Также шла речь о привлечении словацких инвестиций.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:

Вчера получил информацию от ваших структур, что касается, например, Светлогорского завода, нового и старого. Я сейчас буду встречаться в Братиславе с президентом нашей целлюлозно-бумажной, с вице-президентом Монди, чтобы сели, посчитали и сказали, при каких условиях мы можем. А это инвестиция примерно в 700 миллионов.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

У нас пока небольшие цифры внешнеэкономических связей и товарооборота, но мы считаем, что потенциал гораздо больше. И ждем от этой встречи, которая проходить будет несколько дней, конкретных результатов.