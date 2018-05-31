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Бизнесмены Беларуси и Словакии в Гродно договорились расширять сотрудничество в сфере машиностроения и сельского хозяйства

31 мая 2018 11:39
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Новости Беларуси. Словацкие дни в Гродно. Расширять сотрудничество в сфере машиностроения, сельского хозяйства, химической и текстильной промышленности договорились 31 мая бизнесмены из двух стран,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмены Беларуси и Словакии в Гродно договорились расширять сотрудничество в сфере машиностроения и сельского хозяйства -1

Гродненский регион поставляет в это государство центральной Европы полиамиды, минеральные удобрения, синтетические нити и деревянные плиты. Но пока цифрой товарооборота стороны не довольны и хотят ее приумножить. Также шла речь о привлечении словацких инвестиций.

Бизнесмены Беларуси и Словакии в Гродно договорились расширять сотрудничество в сфере машиностроения и сельского хозяйства -4

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:
Вчера получил информацию от ваших структур, что касается, например, Светлогорского завода, нового и старого. Я сейчас буду встречаться в Братиславе с президентом нашей целлюлозно-бумажной, с вице-президентом Монди, чтобы сели, посчитали и сказали, при каких условиях мы можем. А это инвестиция примерно в 700 миллионов.

Бизнесмены Беларуси и Словакии в Гродно договорились расширять сотрудничество в сфере машиностроения и сельского хозяйства -7

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
У нас пока небольшие цифры внешнеэкономических связей и товарооборота, но мы считаем, что потенциал гораздо больше. И ждем от этой встречи, которая проходить будет несколько дней, конкретных результатов.

Бизнесмены Беларуси и Словакии в Гродно договорились расширять сотрудничество в сфере машиностроения и сельского хозяйства -10

Гродненская область, как безвизовая часть страны, планирует использовать туристический опыт Словакии. В частности, реализовать проект по созданию инфраструктуры на Августовском канале.

# Беларусь-Словакия # Экономика # Йозеф Мигаш # Владимир Кравцов # Фотофакт

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