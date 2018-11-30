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Белорусы смогут открывать счёта в иностранных банках

30 ноября 2018 17:57
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Новости Беларуси. Нацбанк в 2019 году намерен снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Нововведение затронет и сферу бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы смогут открывать счёта в иностранных банках-1


Для юрлиц необходимое сегодня разрешение заменит регистрация валютных операций, связанных с движением капитала.  Это ускорит для белорусских компаний расчеты по внешнеторговым сделкам, упростит получение кредитов.
Переход от разрешительного к уведомительному порядку открытия счетов за границей, отмена обязательной продажи валютной выручки – все это позитивные сигналы  потенциальным инвесторам. 

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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