Белорусы смогут открывать счёта в иностранных банках

Новости Беларуси. Нацбанк в 2019 году намерен снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Нововведение затронет и сферу бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Для юрлиц необходимое сегодня разрешение заменит регистрация валютных операций, связанных с движением капитала. Это ускорит для белорусских компаний расчеты по внешнеторговым сделкам, упростит получение кредитов.

Переход от разрешительного к уведомительному порядку открытия счетов за границей, отмена обязательной продажи валютной выручки – все это позитивные сигналы потенциальным инвесторам.