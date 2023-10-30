Новости экономики за 30.10.2023

Экспортная выручка страны на максимальных значениях за 10 лет. На какие рынки будем продвигать белорусскую продукцию в 2024 году? Еще больше возможностей для бизнеса – правительство готовит новый пакет преференций для инвесторов. А также как рост зарплат может повлиять на инфляцию? Прогноз от Евразийского банка развития. И какой доход получили белорусы от инвестиций в токены отечественных предприятий? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЕАБР: рост зарплат в Беларуси создает предпосылки для ускорения инфляции

В Евразийском банке развития рассказали, как рост реальных зарплат в Беларуси отразится на динамике инфляции. Повышение в сентябре базовой ставки приведет к росту размера оплаты труда в бюджетном секторе. Рост доходов населения и дешевые кредиты формируют устойчивый потребительский спрос. На фоне больших объемов кредитования это может стать возможной причиной повышения цен до конца года. Однако в стране остается сохранение ценового регулирования. Именно оно позволяет ограничивать рост цен на протяжении всей цепочки от производителя до конечного потребителя. По данным профильного экономического ведомства, целевой параметр по инфляции на 2023 год будет выполнен. В годовом выражении более полугода удается сдерживать рост цен до 5 %, на протяжении последних нескольких месяцев инфляция составляет менее 3 %. Торговым объектам разрешили включать в цену товаров стоимость доставки