Белорусы получили более 13 млн долларов дохода от инвестиций в токены отечественных предприятий

Новости Беларуси. Белорусы получили более 13 миллионов долларов дохода от инвестиций в токены отечественных предприятий за четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным цифровой инвестиционной платформы Беларуси, сейчас на площадке почти 14 тысяч инвесторов, причем количество людей, которые покупают токены, постоянно растет. С конца 2019 года обычные белорусы вложили в цифровые облигации компаний более 120 миллионов долларов в эквиваленте. Кроме отечественных предприятий, на площадке периодически появляются токены и зарубежных, в частности из России и Казахстана.