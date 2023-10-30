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Белорусы получили более 13 млн долларов дохода от инвестиций в токены отечественных предприятий

30 октября 2023 17:06
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Новости Беларуси. Белорусы получили более 13 миллионов долларов дохода от инвестиций в токены отечественных предприятий за четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы получили более 13 млн долларов дохода от инвестиций в токены отечественных предприятий-1

По данным цифровой инвестиционной платформы Беларуси, сейчас на площадке почти 14 тысяч инвесторов, причем количество людей, которые покупают токены, постоянно растет. С конца 2019 года обычные белорусы вложили в цифровые облигации компаний более 120 миллионов долларов в эквиваленте. Кроме отечественных предприятий, на площадке периодически появляются токены и зарубежных, в частности из России и Казахстана.

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# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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