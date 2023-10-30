Прямой эфир

Правительство формирует для инвесторов новый пакет налоговых и компенсационных преференций

30 октября 2023 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство Беларуси подготовило новый пакет преференций для инвестиционных и модернизационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если инвестор в срок выполняет проект, то в течение пяти лет сможет не уплачивать налог на прибыль.

Правительство формирует для инвесторов новый пакет налоговых и компенсационных преференций-1

Если владелец бизнеса вкладывает ресурсы в инфраструктуру, он может рассчитывать на компенсацию затрат. Еще одна новация – гарантированная закупка определенного объема инновационной продукции, то есть фактически госзаказ. Также дополнительно предусмотрена возможность компенсации капитальных затрат от 10 % до 35 % в зависимости от региона. Кроме того, планируется дополнительно стимулировать реализацию модернизационных проектов в промышленности, прежде всего в части закупок современного технологического оборудования при ввозе которого в страну не будут начислять НДС.

Больше новостей экономики за 30 октября читайте здесь.

# Инвестиции # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минэкономики: экспортная выручка в Беларуси на максимальных значениях за 10 лет
30 октября 2023 17:06

Минэкономики: экспортная выручка в Беларуси на максимальных значениях за 10 лет

Новости экономики за 30.10.2023
30 октября 2023 17:06

Новости экономики за 30.10.2023

Минский технопарк объявил конкурс стартапов совместно с «Великим камнем». Какой приз?
30 октября 2023 16:55

Минский технопарк объявил конкурс стартапов совместно с «Великим камнем». Какой приз?