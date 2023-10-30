Правительство формирует для инвесторов новый пакет налоговых и компенсационных преференций

Новости Беларуси. Правительство Беларуси подготовило новый пакет преференций для инвестиционных и модернизационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если инвестор в срок выполняет проект, то в течение пяти лет сможет не уплачивать налог на прибыль.

Если владелец бизнеса вкладывает ресурсы в инфраструктуру, он может рассчитывать на компенсацию затрат. Еще одна новация – гарантированная закупка определенного объема инновационной продукции, то есть фактически госзаказ. Также дополнительно предусмотрена возможность компенсации капитальных затрат от 10 % до 35 % в зависимости от региона. Кроме того, планируется дополнительно стимулировать реализацию модернизационных проектов в промышленности, прежде всего в части закупок современного технологического оборудования при ввозе которого в страну не будут начислять НДС.