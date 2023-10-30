Прямой эфир

Минэкономики: экспортная выручка в Беларуси на максимальных значениях за 10 лет

30 октября 2023 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экспортная выручка в Беларуси достигла 31 миллиарда долларов за девять месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Министерства экономики, это максимальный объем за последнее десятилетие.

Минэкономики: экспортная выручка в Беларуси на максимальных значениях за 10 лет-1

В то же время физические объемы экспорта выросли на 27 %. В профильном ведомстве отмечают, что при сохранении в приоритете двух важнейших рынков – России и Китая – в 2024 году планируется значительно активизировать работу по продвижению белорусской продукции в странах Латинской Америки и Африки. К слову, этот континент оценивается экспертами как новый драйвер международного роста. Важная позиция экспорта в африканские страны – белорусская техника. Карьерные самосвалы БелАЗ работают в Зимбабве, ЮАР, Анголе, Алжире и Марокко. За три года в Зимбабве будет поставлено более 3 000 тракторов и 80 комбайнов по ранее заключенным контрактам.

Больше новостей экономики за 30 октября читайте здесь.

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 30.10.2023
30 октября 2023 17:06

Новости экономики за 30.10.2023

Минский технопарк объявил конкурс стартапов совместно с «Великим камнем». Какой приз?
30 октября 2023 16:55

Минский технопарк объявил конкурс стартапов совместно с «Великим камнем». Какой приз?

Лукашенко – послу: «Сейчас в Кыргызстане технологии востребованы, мы готовы ими поделиться»
30 октября 2023 16:49

Лукашенко – послу: «Сейчас в Кыргызстане технологии востребованы, мы готовы ими поделиться»