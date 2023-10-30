Минэкономики: экспортная выручка в Беларуси на максимальных значениях за 10 лет

Экспортная выручка в Беларуси достигла 31 миллиарда долларов за девять месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Министерства экономики, это максимальный объем за последнее десятилетие.

В то же время физические объемы экспорта выросли на 27 %. В профильном ведомстве отмечают, что при сохранении в приоритете двух важнейших рынков – России и Китая – в 2024 году планируется значительно активизировать работу по продвижению белорусской продукции в странах Латинской Америки и Африки. К слову, этот континент оценивается экспертами как новый драйвер международного роста. Важная позиция экспорта в африканские страны – белорусская техника. Карьерные самосвалы БелАЗ работают в Зимбабве, ЮАР, Анголе, Алжире и Марокко. За три года в Зимбабве будет поставлено более 3 000 тракторов и 80 комбайнов по ранее заключенным контрактам.