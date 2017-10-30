Новости экономики за 30.10.2017
Новости Беларуси. Продавцам цветов, семян и пушнины нужно платить единый налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не зависимо от того, зарегистрированы они как ИП или нет.
В Министерстве по налогам и сборам пояснили, кому нужно вносить сбор, в зависимости от вида продаваемой продукции. Эти правила касаются только тех людей, которые предлагают товары с собственного подворья или участка.
СВОЯ ПРОДУКЦИЯ
Это касается и свежих, и консервированных товаров. От уплаты единого налога освобождаются также продавцы молочных товаров любых видов и меда. Конечно, если есть справка о том, что все изготовлено на домашнем подворье. И последнее – торговля должна осуществляться в разрешенных местах.
МИНУС 10% ПО СЧЕТЧИКАМ
На скидку в 10% за оплату тепла могут рассчитывать те, кто установил себе счетчики учета. При этом бонусный к тарифу будет действовать в течение 3 лет. Сейчас такие приборы установили чуть больше 10% семей в стране – это 230 тысяч квартир в стране. Давайте подсчитаем. Счетчик стоит в среднем 300 рублей, скидка в 10% окупит его стоимость в течение одного, максимум полутора лет, в зависимости от площади жилья. Таким образом, «чистый» дисконт начинается уже с 12-18-го месяца оплаты. Выгода очевидна.
ЧЕКИ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СТАНУТ ЛЕГЧЕ?
Оплата электричества может стать дешевле с 2019 года. Это связано с созданием единого рынка электроэнергии с Россией и должно отразиться и на розничных тарифах. Прогнозируется снижение на четверть.
Почувствуют облегчение и энергоемкие предприятия страны – рассказали в Государственном комитете по стандартизации. Добавим, что сейчас государство возмещает 20% себестоимости электроэнергии.
ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО
Задумываясь о будущем детей, присмотритесь к списку самых богатых людей планеты. Американское издание вновь опубликовало ежегодный список миллиардеров. Но мы поговорим даже не об именах, а о сферах деятельности. Безусловно, лидирует IT-индустрия, а точнее, все, что связано с коммуникациями, социальными сетями и разработкой искусственного интеллекта.
В «золотом списке» также производство и продажа одежды, развитие розничной торговли, инвестиции и космические технологии. Но всех миллиардеров объединяет одно – все они начинали, как предприниматели, и вкладывались в инновационные сферы.
И к курсам валют. Евро стартовал в начале недели с отметки в 2,29, доллар – с 1,97 Снижение – налицо. 100 российских рублей оценили в 3,41.