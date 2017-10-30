Новости экономики за 30.10.2017

Новости Беларуси. Продавцам цветов, семян и пушнины нужно платить единый налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не зависимо от того, зарегистрированы они как ИП или нет. В Министерстве по налогам и сборам пояснили, кому нужно вносить сбор, в зависимости от вида продаваемой продукции. Эти правила касаются только тех людей, которые предлагают товары с собственного подворья или участка.

СВОЯ ПРОДУКЦИЯ

Это касается и свежих, и консервированных товаров. От уплаты единого налога освобождаются также продавцы молочных товаров любых видов и меда. Конечно, если есть справка о том, что все изготовлено на домашнем подворье. И последнее – торговля должна осуществляться в разрешенных местах.

МИНУС 10% ПО СЧЕТЧИКАМ

На скидку в 10% за оплату тепла могут рассчитывать те, кто установил себе счетчики учета. При этом бонусный к тарифу будет действовать в течение 3 лет. Сейчас такие приборы установили чуть больше 10% семей в стране – это 230 тысяч квартир в стране. Давайте подсчитаем. Счетчик стоит в среднем 300 рублей, скидка в 10% окупит его стоимость в течение одного, максимум полутора лет, в зависимости от площади жилья. Таким образом, «чистый» дисконт начинается уже с 12-18-го месяца оплаты. Выгода очевидна.

ЧЕКИ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СТАНУТ ЛЕГЧЕ?

Оплата электричества может стать дешевле с 2019 года. Это связано с созданием единого рынка электроэнергии с Россией и должно отразиться и на розничных тарифах. Прогнозируется снижение на четверть.

Почувствуют облегчение и энергоемкие предприятия страны – рассказали в Государственном комитете по стандартизации. Добавим, что сейчас государство возмещает 20% себестоимости электроэнергии.

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО

Задумываясь о будущем детей, присмотритесь к списку самых богатых людей планеты. Американское издание вновь опубликовало ежегодный список миллиардеров. Но мы поговорим даже не об именах, а о сферах деятельности. Безусловно, лидирует IT-индустрия, а точнее, все, что связано с коммуникациями, социальными сетями и разработкой искусственного интеллекта.