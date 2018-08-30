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Мозырский НПЗ нарастил выпуск бензина АИ-95 почти на 9 % в 2018 году

30 августа 2018 17:06
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Новости Беларуси. Мозырский нефтеперерабатывающий завод в 2018 году почти на 9 % нарастил выпуск бензина АИ-95, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий объем производства превысил 1,5 миллиона тонн.

Таких результатов помогла добиться в том числе проведенная масштабная модернизация, которая позволила увеличить производство сырья. В настоящее время на предприятии продолжается строительство крупного комплекса стоимостью более миллиарда долларов. Сейчас на всех объектах будущего комплекса ведется монтаж оборудования.

Мозырский НПЗ нарастил выпуск бензина АИ-95 почти на 9 % в 2018 году-1

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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