Мозырский НПЗ нарастил выпуск бензина АИ-95 почти на 9 % в 2018 году

Новости Беларуси. Мозырский нефтеперерабатывающий завод в 2018 году почти на 9 % нарастил выпуск бензина АИ-95, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий объем производства превысил 1,5 миллиона тонн.

Таких результатов помогла добиться в том числе проведенная масштабная модернизация, которая позволила увеличить производство сырья. В настоящее время на предприятии продолжается строительство крупного комплекса стоимостью более миллиарда долларов. Сейчас на всех объектах будущего комплекса ведется монтаж оборудования.