Новости экономики за 29.12.2021

Новости Беларуси. Каковы основные причины газового кризиса в Европе? Почему молочная отрасль может просесть и какая валюта стала самой недооцененной в уходящем году? С деловым обзором этой среды в программе Новости «24 часа» – наш экономический обозреватель Кристина Сущеня. НЕФТЬ В ЗОНЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Тем временем нефть начала уверенно расти. Выше 78 долларов за баррель. И основная причина тому – сохраняющийся дефицит топлива в мире, который усилен похолоданием в Европе при отсутствии ветра. Это привело к остановке выработки электроэнергии на ветряных станциях. Аналитики не исключают, что до конца 2021 года нефтяные котировки продолжат подъем. Эксперты допускают, что стоимость барреля преодолеет психологическую отметку в 80 долларов. МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ МОЖЕТ ПРОСЕСТЬ?