Новости экономики за 29.12.2021
Новости Беларуси. Каковы основные причины газового кризиса в Европе? Почему молочная отрасль может просесть и какая валюта стала самой недооцененной в уходящем году?
С деловым обзором этой среды в программе Новости «24 часа» – наш экономический обозреватель Кристина Сущеня.
НЕФТЬ В ЗОНЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Тем временем нефть начала уверенно расти. Выше 78 долларов за баррель. И основная причина тому – сохраняющийся дефицит топлива в мире, который усилен похолоданием в Европе при отсутствии ветра. Это привело к остановке выработки электроэнергии на ветряных станциях. Аналитики не исключают, что до конца 2021 года нефтяные котировки продолжат подъем. Эксперты допускают, что стоимость барреля преодолеет психологическую отметку в 80 долларов.
МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ МОЖЕТ ПРОСЕСТЬ?
Стоимость газа напрямую влияет на себестоимость производства, особенно сухого молока и сыворотки. При этом стоит сказать, что в начале прошлой недели цены на газ в Европе снова подскочили до рекордных уровней. Сейчас заявления о приостановке работы слышны как от европейских, так и украинских компаний. В целом на мировом рынке во втором полугодии наблюдается дисбаланс спроса и предложения, цены биржевых товаров уверенно растут из-за снижения производства молока и активного спроса импортеров. И подобная цепочка чуть ранее наблюдалась на рынке удобрений.