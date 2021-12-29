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Новости экономики за 29.12.2021

29 декабря 2021 15:57
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Новости Беларуси. Каковы основные причины газового кризиса в Европе? Почему молочная отрасль может просесть и какая валюта стала самой недооцененной в уходящем году?  

С деловым обзором этой среды в программе Новости «24 часа» – наш экономический обозреватель Кристина Сущеня.  

НЕФТЬ В ЗОНЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ  

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Тем временем нефть начала уверенно расти. Выше 78 долларов за баррель. И основная причина тому – сохраняющийся дефицит топлива в мире, который усилен похолоданием в Европе при отсутствии ветра. Это привело к остановке выработки электроэнергии на ветряных станциях. Аналитики не исключают, что до конца 2021 года нефтяные котировки продолжат подъем. Эксперты допускают, что стоимость барреля преодолеет психологическую отметку в 80 долларов.  

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ МОЖЕТ ПРОСЕСТЬ?  

Новости экономики за 29.12.2021-4

Стоимость газа напрямую влияет на себестоимость производства, особенно сухого молока и сыворотки. При этом стоит сказать, что в начале прошлой недели цены на газ в Европе снова подскочили до рекордных уровней. Сейчас заявления о приостановке работы слышны как от европейских, так и украинских компаний. В целом на мировом рынке во втором полугодии наблюдается дисбаланс спроса и предложения, цены биржевых товаров уверенно растут из-за снижения производства молока и активного спроса импортеров. И подобная цепочка чуть ранее наблюдалась на рынке удобрений.  

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И напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 29 декабря доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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