Газовый кризис в Европе. Названы три основные причины резкого роста стоимости сырья

Названы основные причины газового кризиса в Европе. Так, Еврокомиссия целенаправленно отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых. Как раз это и не позволяет спрогнозировать ценовую перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И уже летом страны ЕС столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, поскольку газ ушел на экономически более благоприятные рынки. Еще один фактор – прошлая холодная зима. Плюс ко всему Европа стала меньше добывать собственного газа. И из-за заморозки поставок стоимость впервые в истории превысила 2 150 долларов за 1 000 кубометров.