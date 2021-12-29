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Газовый кризис в Европе. Названы три основные причины резкого роста стоимости сырья

29 декабря 2021 16:00
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Названы основные причины газового кризиса в Европе. Так, Еврокомиссия целенаправленно отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых. Как раз это и не позволяет спрогнозировать ценовую перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Газовый кризис в Европе. Названы три основные причины резкого роста стоимости сырья-1

И уже летом страны ЕС столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, поскольку газ ушел на экономически более благоприятные рынки. Еще один фактор – прошлая холодная зима. Плюс ко всему Европа стала меньше добывать собственного газа. И из-за заморозки поставок стоимость впервые в истории превысила 2 150 долларов за 1 000 кубометров.  

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# Газ # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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