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Беларусь ощутимо снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

29 декабря 2021 15:58
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Новости Беларуси. Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы Таможенного союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь ощутимо снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты-1

Экспортная пошлина на сырую нефть с 77,5 доллара уменьшается до 46,7 за тонну. Такая же единая ставка действует и на мазут, битум нефтяной, вазелин, парафин и отработанные нефтепродукты. Добавим, что ранее ставки вывозных таможенных пошлин изменялись с 1 декабря. Тогда они, наоборот, повышались. Новое постановление вступит в силу в первый день грядущего 2022 года.  

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# Экспорт # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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