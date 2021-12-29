Беларусь ощутимо снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Новости Беларуси. Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы Таможенного союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспортная пошлина на сырую нефть с 77,5 доллара уменьшается до 46,7 за тонну. Такая же единая ставка действует и на мазут, битум нефтяной, вазелин, парафин и отработанные нефтепродукты. Добавим, что ранее ставки вывозных таможенных пошлин изменялись с 1 декабря. Тогда они, наоборот, повышались. Новое постановление вступит в силу в первый день грядущего 2022 года.