Новости экономики за 29.11.2021

Новости Беларуси. Каков темп роста товарооборота между Беларусью и Иркутской областью, насколько вырос экспорт белорусской сельхозпродукции и сколько молочно-товарных ферм построят в Беларуси в ближайшие пять лет?

Экспорт белорусской сельхозпродукции за 10 лет вырос почти в 2 раза. Что мы продаем? Подробности здесь .

И к криптовалюте. В ночь на 29 ноября курс биткоина поднимался на 5 000 долларов, в моменте достигая отметки в 58,2 тысячи. Но по состоянию на 15:00 первая криптовалюта торгуется на уровне 57 тысяч долларов, а это почти 146 тысяч рублей. Вслед за биткоином в цене выросли и крупнейшие по капитализации другие криптовалюты (или альткоины).

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