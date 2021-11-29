Экспорт белорусской сельхозпродукции за 10 лет вырос почти в 2 раза. Что мы продаём?

Новости Беларуси. В период с 2010 по 2020 годы экспорт белорусской сельхозпродукции увеличился почти в два раза и в 2019-м составил практически 6 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если посмотреть показатели за 9 месяцев 2021 года, мы поставили на экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья на сумму более 4,7 миллиардов долларов. Прирост выручки – 529 миллионов долларов.