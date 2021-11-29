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Экспорт белорусской сельхозпродукции за 10 лет вырос почти в 2 раза. Что мы продаём?

29 ноября 2021 15:29
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Новости Беларуси. В период с 2010 по 2020 годы экспорт белорусской сельхозпродукции увеличился почти в два раза и в 2019-м составил практически 6 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если посмотреть показатели за 9 месяцев 2021 года, мы поставили на экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья на сумму более 4,7 миллиардов долларов. Прирост выручки – 529 миллионов долларов.  

Экспорт белорусской сельхозпродукции за 10 лет вырос почти в 2 раза. Что мы продаём?-1

Стоит сказать, что Беларусь удерживает позиции ведущего экспортера молочной продукции наряду с ЕС, Новой Зеландией, США и Австралией. Мы занимаем третье место в мире по экспорту сливочного масла, молочной сыворотки и сгущенного молока, четвертую позицию – по экспорту сыра и пятую – по экспорту сухого обезжиренного молока. География поставок продовольственных товаров и сельхозсырья – 104 страны мира.  

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# Экспорт # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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