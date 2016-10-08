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Беларусь расширяет географию страхования: объём покрытия достиг 3% от всего экспорта

08 октября 2016 14:09
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Новости Беларуси. Почему выгодно застраховать сделку с иностранной компанией и как это влияет на развитие экспорта? Эти и другие вопросы обсудили в Минске на международной конференции отечественные и зарубежные эксперты.

В последнее время в нашей стране наметилась устойчивая тенденция страхования сделок. География экспортных договоров распространяется более чем на 50 стран.

Обезопасить свою работу может как государственное, так и частное предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Мицкевич, директор страховой компании:
За 2015 год объем покрытия страхованием белорусского экспорта достиг более 3% от всего экспорта товаров. Мы идём вместе с предприятиями на новый рынок: это страны не только СНГ (Россия, Казахстан, Армения), но и более дальние страны: Африка, Южная, Центральная Америка. Выходим и на Северную Америку.

# Экономика # Страхование # Геннадий Мицкевич

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