География экспорта расширяется. Только в Минской области построят 17 молочно-товарных ферм в 2022 году

Новости Беларуси. 64 молочно-товарные фермы построят в Беларуси в ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минской области в 2022 году возведут 17 таких объектов с господдержкой.

При этом стоит отметить, что АПК Беларуси наращивает производственный потенциал и расширяет географию экспорта. В рейтинге глобальной продовольственной безопасности наша страна в 2020 году заняла 23-е место в мире. Для сравнения, в 2019-м мы занимали 36-ю позицию.