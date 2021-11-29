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География экспорта расширяется. Только в Минской области построят 17 молочно-товарных ферм в 2022 году

29 ноября 2021 15:20
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Новости Беларуси. 64 молочно-товарные фермы построят в Беларуси в ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минской области в 2022 году возведут 17 таких объектов с господдержкой.  

География экспорта расширяется. Только в Минской области построят 17 молочно-товарных ферм в 2022 году-1

При этом стоит отметить, что АПК Беларуси наращивает производственный потенциал и расширяет географию экспорта. В рейтинге глобальной продовольственной безопасности наша страна в 2020 году заняла 23-е место в мире. Для сравнения, в 2019-м мы занимали 36-ю позицию.  

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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