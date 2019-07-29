Какие страны быстрее всех расходуют природные ресурсы?

Новости мира. Всего лишь 7 месяцев понадобилось человечеству в 2019 году, чтобы израсходовать условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так что с понедельника мы все живём в экологический кредит. Учёные подсчитали, что для обеспечения потребностей, нам уже нужны почти две планеты Земля.
Стоит отметить, что в разных странах потребление природных ресурсов на душу населения существенно отличается. К примеру, если бы все потребляли, как жители Германии, то понадобились бы уже три Земли, а если как американцы – то пять. Рекордсменами здесь являются жители Катара. Они расходуют ресурсы в кредит уже с 11 февраля. А эффективнее всего ими распоряжаются в Индонезии. У них такая дата наступит только 18 декабря.
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