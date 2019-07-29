Какие страны быстрее всех расходуют природные ресурсы?

Новости мира. Всего лишь 7 месяцев понадобилось человечеству в 2019 году, чтобы израсходовать условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так что с понедельника мы все живём в экологический кредит. Учёные подсчитали, что для обеспечения потребностей, нам уже нужны почти две планеты Земля.