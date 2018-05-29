Новости экономики за 29.05.2018

Новости Беларуси. Здоровая конкуренция в рамках ЕАЭС, а также основные тренды и практики правоприменения обсудили 29 мая в Минске представители профильных ведомств стран-участниц экономического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МАРТ предлагает ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия 28 мая стало известно, что антимонопольное регулирование в ЕАЭС может быть упрощено уже в 2019 году. Сейчас внедряется институт, который займется этими вопросами. С 17 июня вступят в силу поправки, согласно которым исправивший замечания субъект хозяйствования штрафным санкциям подвергаться не будет.

Ольга Щербина, глава представительства международной финансовой корпорации в Беларуси:

В Беларуси в течение прошлого года произошло знаковое мероприятие – был принят обновленный закон о противодействии монополистической деятельности и содействии развитию конкуренции. Сейчас очень важно, чтобы этот закон начал активно применяться. Очень важно посмотреть на тот опыт, который был в соседних странах – Российской Федерации, Казахстане, Молдове. Важно обсудить с коллегами общие подходы в рамках ЕАЭС по применению антимонопольного законодательства. РЕАЛИЗУЯ ДОГОВОРЕННОСТИ Банк развития уже в июне приступит к активной реализации проекта по финансовой поддержке малого бизнеса с Всемирным банком. Партнерские соглашения пока заключили с четырьмя белорусскими банками. Перечень финансовых партнеров по проекту будет расширен.

Совет директоров Всемирного банка в сентябре 2017 года одобрил кредит для Банка развития на 60 миллионов долларов. Средства предоставлены до конца 2022 года. Цель проекта – расширить доступ к финансированию частных микро-, малых и средних предприятий. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Страны Организации черноморского экономического сотрудничества заинтересованы в расширение взаимодействия с Беларусью. Деловые круги Беларуси, Китая, а также представители восьми черноморских стран обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества в сферах туризма, сельского хозяйства, логистики и энергетики. Однако основной задачей остается развитие Шелкового пути через Беларусь в Европу.

Асаф Гаджиев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества:

Если действительно одна из веток Шелкового пути пройдет через Беларусь, я думаю, что для экономики Беларуси это будет очень важный шаг.