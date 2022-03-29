МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары. Какие продукты входят в этот список?

Новости Беларуси. В конце марта заканчивается действие госрегулирования цен на социально значимые товары. Но оно будет продлено еще на 3 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже больше года в Беларуси регулируются цены на продукцию первой необходимости: хлеб, сахар, молоко. Суть в том, что производители, поставщики и торговля не могут повышать стоимость этих продуктов более чем на 0,2 % ежемесячно. Первоначально в перечне было 62 позиции, в декабре 2021 года власти пересмотрели список и оставили в нем 29 товаров, в том числе муку, хлеб, говядину и свинину, масло, яблоки, сахар, некоторые виды овощей, молоко, кефир и консервы.