Прямой эфир

Предприятия Беларуси пробуют экспортировать как можно больше продукции в Китай. Как вести бизнес с Поднебесной?

29 марта 2022 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские предприятия рассматривают все возможные варианты вывода отечественной продукции на рынки Китая. В том числе на электронные площадки КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Предприятия Беларуси пробуют экспортировать как можно больше продукции в Китай. Как вести бизнес с Поднебесной?-1

Выход на китайский рынок может показаться сложным для многих предприятий. Важно учитывать юридические требования, маркетинговые каналы и покупательское поведение потребителей. Вести свой бизнес с Китаем дистанционно можно через специальные площадки электронной коммерции. На сегодня это один из самых удобных способов торговли с Поднебесной. Площадки трансграничной торговли позволяют относительно быстро вывести товар на рынок и протестировать продажи.  

Больше новостей экономики за 29 марта читайте здесь.  

# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посол Вьетнама в Беларуси: у наших стран большой потенциал, им надо воспользоваться, чтобы удвоить товарооборот
29 марта 2022 13:31

Посол Вьетнама в Беларуси: у наших стран большой потенциал, им надо воспользоваться, чтобы удвоить товарооборот

Игорь Брыло: российские рубли для расчётов, с учётом того, что основной наш рынок – это РФ, нас вполне удовлетворили бы
28 марта 2022 19:53

Игорь Брыло: российские рубли для расчётов, с учётом того, что основной наш рынок – это РФ, нас вполне удовлетворили бы

Николай Щёкин: в течение полугода Америка начнёт потрошить Европу во всех отношениях
28 марта 2022 19:11

Николай Щёкин: в течение полугода Америка начнёт потрошить Европу во всех отношениях