Предприятия Беларуси пробуют экспортировать как можно больше продукции в Китай. Как вести бизнес с Поднебесной?

Новости Беларуси. Белорусские предприятия рассматривают все возможные варианты вывода отечественной продукции на рынки Китая. В том числе на электронные площадки КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выход на китайский рынок может показаться сложным для многих предприятий. Важно учитывать юридические требования, маркетинговые каналы и покупательское поведение потребителей. Вести свой бизнес с Китаем дистанционно можно через специальные площадки электронной коммерции. На сегодня это один из самых удобных способов торговли с Поднебесной. Площадки трансграничной торговли позволяют относительно быстро вывести товар на рынок и протестировать продажи.