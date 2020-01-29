Новости экономики за 29.01.2020

Новости Беларуси. Можно ли за одну базовую величину купить целое здание? Аукцион электронной торговой площадки БУТБ даёт такую возможность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Можно ли за одну базовую величину купить целое здание? Аукцион электронной торговой площадки БУТБ даёт такую возможность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние годы один из основных способов вовлечения неиспользуемого недвижимого имущества – это его продажа на аукционных торгах.
Так, за 2019 год только в Гомельской области продали 23 объекта. Это новый рекорд по результативности за всю историю проведения электронных торгов. Комитет «Гомельоблимущество» провел 144 аукциона, в том числе 11 электронных торгов, на которых продано более 80 объектов недвижимости на без малого 2 миллиона рублей.
ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПРЕМОНТА ДОМОВ В МИНСКЕ УВЕЛИЧАТ
В Минске в 2020 году капитально отремонтируют больше жилья по сравнению с 2019 годом. Таких результатов специалисты собираются достичь за счет увеличения финансирования из бюджета.
Из-за коронавируса упали мировые цены на металлы
В планах правительства ввести 1,5 миллиона квадратных метров. Также специалисты жилищного хозяйства собираются устроить конкурсные торги среди проектных организаций и генподрядчиков, которые будут делать капремонт в столице. Это поможет сэкономить деньги, которые будут потрачены на капремонт. Какие дома ремонтировать первыми, решат на основании года постройки.