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В Беларуси пересмотрят ставки единого налога для ИП и физлиц

27 ноября 2018 15:30
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Новости Беларуси. Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физлиц пересмотрят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси пересмотрят ставки единого налога для ИП и физлиц -1

Сегодня в месяц в Минске это 92 рубля, чуть выше в Витебске, Гомеле, Гродно. В Могилеве – 90 рублей. И наоборот, ставка ниже в городах поменьше. В первую очередь, изменения коснулись Минской области. К примеру, за репетиторство нужно будет заплатить налог в 30 рублей в месяц, то есть добавили немного – 1 рубль 80 копеек. А для жителей Борисова, Жодино, Молодечно и других населенных пунктов сумма осталась прежней – 28 рублей 20 копеек.

В инспекциях Минской области почти 40 тысяч индивидуальных предпринимателей внесли в бюджет порядка 71 миллиона рублей платежей.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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