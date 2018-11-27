Новости Беларуси. Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже прошла контроль качества. Это 180 тепловыделяющих блоков. 163 из них будут загружены в сам реактор, а 17 – останутся в резерве.