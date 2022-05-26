Банк России снизил ключевую ставку с 14% до 11%. Это расширит доступность займов и кредитов

Новости России. Банк России внепланово снизил ключевую ставку с 14 % до 11 %. Менее чем за три месяца ставка опустилась на девять процентных пунктов, и эксперты ждут дальнейшего смягчения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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