Банк России снизил ключевую ставку с 14% до 11%. Это расширит доступность займов и кредитов

Новости России. Банк России внепланово снизил ключевую ставку с 14 % до 11 %. Менее чем за три месяца ставка опустилась на девять процентных пунктов, и эксперты ждут дальнейшего смягчения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Рост цен замедлился на фоне положительной динамики обменного курса рубля. Три месяца назад Центробанк резко ужесточил денежно-кредитную политику, реагируя на обвал рынков, санкции в отношении крупнейших банков и заморозку золотовалютных резервов регулятора. Снижение ключевой ставки до 11 % позволит расширить доступность займов для бизнеса и кредитов для граждан.