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Бенин заинтересован в поставках белорусской молочной продукции. Что могут дать нам рынки Африки?

29 сентября 2022 15:21
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Африканский Бенин заинтересован в поставках белорусской молочной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минсельхозпрода, бенинская делегация планирует посещение выставки «Продэкспо-2022» в ноябре, в рамках которой гости смогут ознакомиться с интересующими их направлениями работы белорусского АПК, провести двусторонние встречи и переговоры о поставках наших продуктов в Западную Африку.

Бенин заинтересован в поставках белорусской молочной продукции. Что могут дать нам рынки Африки?-1

Очевидно, что рынки континента обладают большими возможностями для развития торговых отношений. По оценкам экспертов, сегодня Африка является мировым лидером по темпам роста потребления. Для стимулирования сотрудничества с африканскими странами Беларусь внедрила ряд инструментов, в том числе финансовую поддержку экспорта, расширила перечень продукции и услуг, поставляемых на континент, отрегулировала взаимодействие Банка развития Беларуси с Африканским экспортно-импортным банком и другими финансовыми институтами региона.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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