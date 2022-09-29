Бенин заинтересован в поставках белорусской молочной продукции. Что могут дать нам рынки Африки?

Африканский Бенин заинтересован в поставках белорусской молочной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минсельхозпрода, бенинская делегация планирует посещение выставки «Продэкспо-2022» в ноябре, в рамках которой гости смогут ознакомиться с интересующими их направлениями работы белорусского АПК, провести двусторонние встречи и переговоры о поставках наших продуктов в Западную Африку.

Очевидно, что рынки континента обладают большими возможностями для развития торговых отношений. По оценкам экспертов, сегодня Африка является мировым лидером по темпам роста потребления. Для стимулирования сотрудничества с африканскими странами Беларусь внедрила ряд инструментов, в том числе финансовую поддержку экспорта, расширила перечень продукции и услуг, поставляемых на континент, отрегулировала взаимодействие Банка развития Беларуси с Африканским экспортно-импортным банком и другими финансовыми институтами региона.