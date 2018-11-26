Новости экономики за 26.11.2018

Новости Беларуси. Какие товары белорусского агропромышленного комплекса вошли в пятёрку самых экспортируемых, как крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие в стране диверсифицирует рынки сбыта и должны ли Дед Мороз и Снегурочка платить налоги? Узнаем из делового обзора СТВ.

За год Слуцкий сыродельный – крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие в стране изменило направление своего экспорта.

Дед Мороз и Снегурочка должны платить налоги

Если в прошлом году доля России в поставках на внешние рынки была 73%, а дальнего зарубежья – 1%, то за 10 месяцев текущего года продажи в Россию снизились на треть от всего экспорта, а в дальнем зарубежье значительно прибавили. Предприятие начало работать с Китаем: с начала года в эту страну отправлено более 2 тыс. тонн сухих молочных продуктов. Также стартовали продажи в Японию, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты. Запланированы поставки в Бангладеш, Сирию, ведутся переговоры с Сербией.

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