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Новости экономики за 26.11.2018

26 ноября 2018 17:36
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Новости Беларуси. Какие товары белорусского агропромышленного комплекса вошли в пятёрку самых экспортируемых, как крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие в стране диверсифицирует рынки сбыта и должны ли Дед Мороз и Снегурочка платить налоги? Узнаем из делового обзора СТВ.

Новости экономики за 26.11.2018-1

За год Слуцкий сыродельный – крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие в стране изменило направление своего экспорта.

Дед Мороз и Снегурочка должны платить налоги

Если в прошлом году доля России в поставках на внешние рынки была 73%, а дальнего зарубежья – 1%, то за 10 месяцев текущего года продажи в Россию снизились на треть от всего экспорта, а в дальнем зарубежье значительно прибавили. Предприятие начало работать с Китаем: с начала года в эту страну отправлено более 2 тыс. тонн сухих молочных продуктов. Также стартовали продажи в Японию, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты. Запланированы поставки в Бангладеш, Сирию, ведутся переговоры с Сербией.

УСТУПИТЬ ЛИДЕРСТВО

Новости экономики за 26.11.2018-4

Корпорация Microsoft оставила позади по рыночной капитализации компанию Apple и стала самой дорогой американской организацией. Стоимость компании сейчас 753 миллиарда долларов, в то время как яблочный гигант оценили в 746 миллиарда долларов. Напомним, в этом году рыночная капитализация Apple достигла рекордного показателя в триллион долларов. Однако после череды неудач, включая старт iPhone XS , стоимость корпорации снизилась.

Белорусская говядина вошла в пятерку самых экспортируемых товаров

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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