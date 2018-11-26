Румас: Средняя заработная плата в 2019 году должна быть не менее 1025 рублей

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 ноября принял с докладом экономический блок страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В августе глава государства практически полностью сменил правительство. Но многие ключевые посты сейчас в руках специалистов, которые так или иначе связаны с финансами.

На совещании присутствовали и губернаторы. Важно, чтобы все идеи нашли развитие и в регионах. Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы Что касается предварительных итогов года, национальная экономика демонстрирует рост практически по всем отраслям. Есть относительная ценовая стабильность. По предварительным прогнозам, инфляция до конца года останется в пределах ожидаемых 5,5 %. Но главный показатель работы правительства – реальный рост благосостояния людей.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Что касается заработной платы, то средняя заработная плата по году в следующем году должна составить не менее 1025 рублей. Зарплата в бюджетном секторе должна быть на уровне 820 рублей. Также правительство планирует в 2019 году продолжить сближение минимальной заработной платы и минимального потребительского бюджета. По сегодняшним нашим оценкам, минимальная зарплата с 1 января 2020 года должна составить 377 белорусских рублей.