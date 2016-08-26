Новости экономики за 26.08.2016

Новости Беларуси. Сколько денег потратят на завершение второго столичного кольца и кому не стоит доверять сделки с недвижимостью? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строители в цене

Белорусские строители котируются на рынках России и Польши.

Экспорт данных услуг регулярно растёт. Передовики этого сезона, брестские каменщики и отделочники, за полгода уже заработали более 13,5 миллионов долларов. Если в 2016 за пределами региона трудится лишь каждый пятый брестский строитель, то в следующем году в командировку планируют отправить половину работников отрасли. При этом внутренняя потребность в услугах обеспечена на 100%.

Деньги на кольцо

Банк развития выделит дополнительное финансирование на строительство второй кольцевой.

Причем цифра увеличится втрое, с 69 до 194 миллионов рублей. Такое решение принято с целью завершить возведение МКАД к 1 января 2017 года. Напоминаем, старт проект состоялся в 2014, а транспорт поехал по первому участку кольца в конце 2015 года.

Накормим всех

Торговля и общепит научились обслуживать не только белорусов, но и иностранцев.

Минторг совместно с санитарными службами Минздрава провели мониторинг более 20 объектов накануне финального раунда Олимпийской квалификации по хоккею с шайбой (она которая пройдет в Минске в начале сентября).

Некоторым предприятиям дали ценные указания по улучшению качества предоставляемых услуг. Большинство из тех, кому были выданы рекомендации, уже рапортовали об устранении выявленных нарушений.

Кирилл Слабко, заместитель начальника управления контроля потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

Для устранения нарушений торговли или общественного питания, по большому счёту, необходимо буквально несколько дней. И информация, поступающая от субъектов, свидетельствует о том, что, в принципе, все эти нарушения, которые мы выявляем, они устраняются очень быстро. При особом желании, а желание появляется.

«Серые» маклеры

Растёт число «серых» агентов на рынке недвижимости. Сегодня они контролируют 20% вторичного рынка жилья. Каждый третий такой агент действует без ведома владельцев квартир: собирает данные из открытых источников, после чего размещает объявления с указанием личных контактов.

Недобросовестные маклеры прибегают к свободному ценообразованию, в результате один и тот же человек продает 15−20 квартир.

Эксперты советуют требовать от автора объявления подтверждения, что он является собственником жилья или получил от него доверенность на продажу квартиры.

Белорусский рубль на торгах 26 августа укрепился к корзине валют. Доллар подешевел незначительно. На понедельник курс 1 рубль, 95 копеек. Евро потерял полкопейки. По Нацбанку на 29 августа – 2,2. Российский рубль укрепился и ближайший уикенд проведет на уровне 3 копеек белорусских.