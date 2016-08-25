Новости экономики за 25.08.2016

Новости Беларуси. В Беларуси подсчитали среднюю зарплату по стране. В июле она увеличилась, причем рост опережает изменение цен на прилавках. Сколько этим летом в среднем зарабатывают белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЫСТРЕЕ ИНФЛЯЦИИ

Рост средней зарплаты обогнал инфляцию. В июле средняя оплата труда по стране выросла на без малого 1% и составила чуть более 745 рублей. В свою очередь инфляция остановилась на уровне 4 десятых. Минэкономики прогнозирует увеличение реальных доходов населения. По самым скромным подсчетам, зарплаты вырастут на 1,5-2%.

УЛОЖИЛИСЬ В НОРМУ

Более 80% белорусов пользуются светом и электроприборами, не превышая так называемые «льготные» тарифы. О рачительности граждан говорят цифры. Для абонентов, проживающих в домах и квартирах с газовыми плитами, установлена норма 150 кВт.ч в месяц и тариф 11 копеек за 1 кВт.ч. Если счетчик «наматывает» более 150 кВт.ч, то дополнительный объем оплачивается по тарифу 15 копеек за 1 кВт.ч. А на объем электроэнергии, превышающий 300 кВт.ч, действует максимально возможный тариф – 19 копеек.

ПЛАТЕЖИ 24/7

Платить по счетам круглосуточно. В стране заработала автоматизированная система, которая позволяет бизнесу проводить расчеты 24 часа в сутки семь дней в неделю. Таким образом юрлицам и индивидуальным предпринимателям не нужно вписываться в так называемый банковский день, который короче светового и заканчивается зачастую в 16:30. Эксперты уверены, что круглосуточные платежи ускорят оборачиваемость денежных средств и повысят качество ведения бизнеса между предприятиями.

Дмитрий Ваганов, начальник Департамента маркетинга коммерческого банка:

Клиент не просто может сам отправить деньги, но эти деньги в течение от 15 минут до часа будут зачислены на счет другого клиента.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Инфокиоски в городе не принимают монеты. Клиенты столкнулись с проблемой: совершить платеж менее 5 рублей (50 000 рублей старыми деньгами) можно только карточкой. Белорусские банки попросту не стали оснащать аппараты монетоприёмниками. Получается, что часть инфокиосков в торговых центрах по-прежнему не принимают купюры нового образца. При этом старые банкноты они уже не читают корректно – либо зажёвывают, либо возвращают владельцу.

Белорусский рубль на торгах сегодня подешевел относительно корзины валют. Доллар укрепился менее чем на копейку. На пятницу курс составит 1 рубль, 96 копеек. Евро укрепился, но тоже несущественно, разница заметна при обмене крупной суммы. По Нацбанку – 2,2. Российский рубль укрепился и завтра будет стоить более 3 копеек белорусских.