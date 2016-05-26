Новости экономики за 26.05.2016

Новости Беларуси. 50 долларов за баррель. Впервые в 2016 году стоимость нефти преодолела эту психологическую отметку. Речь идет о марке «Брент». Она – эталон «черного золота» на мировом рынке.

О том, как цены на нефть отразились на курсе доллара, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

Национальная американская валюта, конечно же, отреагировала снижением. Доллар на белорусской бирже подешевел 26 мая на 84 рубля и опустился ниже 19700. Официальный курс на пятницу – 19619. Евро также пошел вниз: минус 54 пункта. По Нацбанку на последний рабочий день недели – 21911. Российская валюта подорожала более чем на полтора рубля. 300,66 итоговый курс на 27 мая.

РАНДЕВУ НА СЕНЕ

Белорусские и французские компании за столом переговоров. В Париже состоялся бизнес-форум. Он стал центральным событием двухсторонней деловой недели. Наиболее успешно продвигается взаимодействие предприятий в сферах деревообработки, сельского хозяйства, туризма и банковского дела. Результативными считают переговоры белорусские производители одежды и французские партнеры в текстильной отрасли.

ДОМЧИТ С ВЕТЕРКОМ

Белорусские электрички будут курсировать между аэропортами Москвы. 11 двухэтажных поездов и 62 вагона сделают по контракту для российского «Аэроэкспресса». Сумма сделки – 183 миллиона евро. Обновленные составы будут курсировать между центром российской столицы и «Домодедово» и «Внуково».

ДАДУТ СДАЧИ

Дать сдачи копейками. Министерство торговли рекомендует рознице с 1 июля перейти на работу с новыми купюрами. Покупатель имеет право оплачивать любыми банкнотами, равно как и кассир выдавать сдачу рублями образца 2000 либо 2009 годов. При этом, чтобы быстрее вывести из оборота прежние купюры, Минторг советует рассчитываться с клиентами новыми банкнотами. Кроме того, в ведомстве настаивают на ускорении перевода кассового оборудования на работу в режиме «рубли, копейки». В первую очередь это касается оборудования, к которому подключены платежные терминалы.

ЖИРОВКИ БЕЗ НОЛЕЙ

Жировки за июнь белорусы получат в новых и старых ценах. Нацбанк совместно с Министерством ЖКХ принял решение оставить информацию о стоимости услуг в привычном для жителей формате даже после деноминации. Справочно ее будут печатать до конца 2016 года. Вероятно, что указывать в старых ценах будут только общую сумму к оплате, а не каждый пункт отдельно.

БОНУС ЗА ПРИЗНАНИЕ

Пять дней остается у белорусов, чтобы рассказать о тунеядстве. Если до 31 мая плательщик сам уведомит налоговые службы о том, что не уплачивал подоходный сбор и сбор в фонд социальной защиты населения, ему обещают скидку в размере 10%. Таким образом, налог на тунеядство составит менее трех с четвертью вместо 3 миллионов 600 тысяч рублей. Уплатить его необходимо до 1 июля всем, кто не трудился более 183 дней и при этом не имеет статус безработного. Кроме того, если вы провели за пределами Беларуси более тех же 183 дней, вас также освободят от данного сбора при наличии подтверждающих документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.