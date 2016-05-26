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Европейский банк реконструкции и развития профинансирует ремонт очистных сооружений в Орше, Полоцке и Лиде

26 мая 2016 06:43
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития намерен профинансировать ремонт очистных сооружений в Орше, Полоцке и Лиде. Соответствующий документ планируют подписать до конца этого года.

Похожие проекты по реконструкции водоканалов банк уже реализует в Витебске, Слониме и Барановичах. Основная цель такой поддержки – обеспечить финансовую устойчивость и усовершенствовать тарифную политику водных хозяйств.

Планируется, что в дальнейшем Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития будут сотрудничать в сферах энергетики и транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Водоснабжение

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