Беларусь и Франция: начинается второе заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству стран

Новости Беларуси. В Париже через несколько часов начнет работу второе заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Беларуси и Франции.

Напомню, в столице Франции в эти дни проходит первая белорусско-французская деловая неделя. В ходе встречи участники обсудят перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, возможности формирования благоприятного делового климата, а также взаимодействия в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма. По итогам планируется подписание ряда документов, в том числе и межведомственного соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.

Сегодня же в Париже состоится открытие белорусско-французского бизнес-форума. Участие в нем примут представители государственных органов и деловых кругов двух стран.

К слову, в рамках деловой недели уже состоялись многочисленные переговоры и встречи. Так, представители МАЗа, БелАЗа, БМЗ, «Гомельстекло» и некоторых других отечественных предприятий пообщались с потенциальными французскими партнерами, которые заинтересованы в экспорте белорусской продукции на рынки Франции и стран Западной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.