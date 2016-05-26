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Беларусь и Франция: начинается второе заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству стран

26 мая 2016 06:46
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Новости Беларуси. В Париже через несколько часов начнет работу второе заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Беларуси и Франции.

Напомню, в столице Франции в эти дни проходит первая белорусско-французская деловая неделя. В ходе встречи участники обсудят перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, возможности формирования благоприятного делового климата, а также взаимодействия в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма. По итогам планируется подписание ряда документов, в том числе и межведомственного соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.

Сегодня же в Париже состоится открытие белорусско-французского бизнес-форума. Участие в нем примут представители государственных органов и деловых кругов двух стран.

К слову, в рамках деловой недели  уже состоялись многочисленные переговоры и встречи.  Так, представители МАЗа, БелАЗа, БМЗ, «Гомельстекло» и некоторых других отечественных предприятий пообщались с потенциальными французскими партнерами, которые заинтересованы в экспорте белорусской продукции на рынки Франции и стран Западной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Франция

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