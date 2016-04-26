Новости экономики за 26.04.2016

Новости Беларуси. В Беларуси будет снижена ставка рефинансирования. По мнению Нацбанка, проценты по депозитам и кредитам значительно опережают темпы инфляции, что является предпосылкой для снижения уровня рефинансирования. Как изменится важный финансовый показатель?

СТАВКА НА ПОНИЖЕНИЕ

22% с 1 мая против 24% сегодня. В Беларуси будет снижена ставка рефинансирования. Нацбанк сообщает, что «замедление темпов роста денежной массы, формирование чистого предложения валюты на внутреннем рынке, нормализация ситуации на депозитном рынке обусловливают уменьшение инфляционного давления в стране».

Снижение ставки рефинансирования в первую очередь сказывается на доступности заемного капитала. Ставки по кредитам тоже сократятся.

ЗАЩИТА ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

Новые белорусские денежные банкноты — одни из самых защищенных в мире. Определить их подлинность можно будет не только на ощупь или по водяным знакам. Отдельно на каждой из купюр присутствует рельеф, а также специальная метка для людей со слабым зрением.

На банкноты номиналом 200 и 500 рублей нанесена цветопеременная краска, а на купюрах от 50 рублей и выше применяется система защиты «МАСК» — аналогов которой не существует.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СУДАН

Белорусские тракторы и автобусы будут собирать в Судане. Бизнесмены из Восточной Африки сегодня обсуждали в Минске совместные проекты. Помимо машиностроения, достигнуты договоренности в сфере геологоразведочных работ и увеличении импорта африканского хлопка.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Я думаю, что и в легкой промышленности возможно взаимодействие, и в фармацевтике, поэтому результаты с учетом, что это первый визит, мы увидим в ближайшее время.

Торги на валютно-фондовой бирже завершились сегодня укреплением белорусского рубля к доллару. Последний подешевел на 35 рублей. Курс на среду 19668.

Евро подорожал на 6 пунктов и по-прежнему менее 22200. Российский рубль набрал полрубля белорусского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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