Медицинские и социальные проекты – Беларусь и Мальтийский орден расширят сотрудничество

Новости Беларуси. 26 апреля в Минске глава белорусского Правительства и Великий Канцлер Мальтийского ордена подписали декларацию о двустороннем сотрудничестве. Речь идет прежде всего о медицинских и социальных проектах, которые могут быть реализованы на территории нашей страны.

Мальтийский орден с середины 90-х годов активно занимается благотворительной деятельностью в Беларуси. В том числе оздоровлением детей, поставками медицинского оборудования, стажировкой врачей в ведущих клиниках Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Беларусь была бы весьма признательна Мальтийскому ордену за рассмотрение возможности участия в совместных проектах в области медицины, реконструкции значимых объектов в здравоохранении Беларуси, в том числе в наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС территории Гомельской области. Особый интерес представляют проекты в сфере социализации, поддержки людей с ограниченными возможностями. Поставка оборудования для обследования населения, проживающего на зараженных радиацией территориях, реконструкция и обеспечение медицинским оборудованием Детской областной клинической больницы в Гомеле.