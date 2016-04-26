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Медицинские и социальные проекты – Беларусь и Мальтийский орден расширят сотрудничество

26 апреля 2016 13:17
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Новости Беларуси. 26 апреля в Минске глава белорусского Правительства и Великий Канцлер Мальтийского ордена подписали декларацию о двустороннем сотрудничестве. Речь идет прежде всего о медицинских и социальных проектах, которые могут быть реализованы на территории нашей страны.

Мальтийский орден с середины 90-х годов активно занимается благотворительной деятельностью в Беларуси. В том числе оздоровлением детей, поставками медицинского оборудования, стажировкой врачей в ведущих клиниках Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Беларусь была бы весьма признательна Мальтийскому ордену за рассмотрение возможности участия в совместных проектах в области медицины, реконструкции значимых объектов в здравоохранении Беларуси, в том числе в наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС территории Гомельской области. Особый интерес представляют проекты в сфере социализации, поддержки людей с ограниченными возможностями. Поставка оборудования для обследования населения, проживающего на зараженных радиацией территориях, реконструкция и обеспечение медицинским оборудованием Детской областной клинической больницы в Гомеле.

# Экономика # Международное сотрудничество # Государственная социальная политика # Андрей Кобяков

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