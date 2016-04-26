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Белорусские тракторы с африканским акцентом – в Судане хотят открыть сборочное производство

26 апреля 2016 13:15
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Новости Беларуси. Сборочные производства белорусской сельскохозяйственной техники появятся в Судане. О сотрудничестве в различных сферах говорили 26 апреля представители этой африканской страны на встрече с белорусскими бизнесменами. Помимо торговли суданских партнеров интересует геологоразведка, в первую очередь в области добычи нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуссейн Юсеф Хуссейн, предприниматель (Судан):
Надеемся, что это все, конечно, будет отражаться очень хорошо на экономике обеих стран. Обмен как товарооборота, так и технологий по различным материалам, технологии, оборудование в области сельского хозяйства, нефтяной и газовой отрасли.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы думаем, что тема, по которой можно будет еще сотрудничать, это будет не только сельхозмашиностроение и геологоразвездка, в чем уже ведутся переговоры, и в легкой промышленности возможно взаимодействие, в фармацевтике. Поэтому результаты с учетом того, что это первый визит, думаю, увидим в ближайшее время.

# Экономика # Государственная политика в области промышленности # Государственная политика # Михаил Мятликов

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