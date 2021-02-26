Владимир Кухарев поручил сосредоточиться на развитии экспорта. Итоги заседания Мингорисполкома

Новости Беларуси. Как сработала экономика столицы в 2020 году, обсудили на заседании Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Год прошел в непростых условиях, связанных с пандемией коронавируса. Однако удалось обеспечить стабильное функционирование экономики и выполнить ряд показателей социально-экономического развития.

Не менее простым ожидается и 2021 год. Поэтому мэр Минска Владимир Кухарев поручил руководству районных администраций и предприятий сосредоточиться на развитии экспорта. Активизироваться надо как с основными партнерами, которые знают и любят минскую продукцию, так и в поиске новых.

В 2021 году предстоит значительно нарастить объемы экспорта в Китай. Пока возможности выхода на этот рынок предприятия используют не в полной мере. Еще одно важное направление – привлечение инвестиций. Необходимо усовершенствовать работу с инвесторами и создать в городе благоприятные условия для вложения капитала.