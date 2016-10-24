Новости экономики за 24.10.2016

Новости Беларуси. Нефтяные площадки снова штормит. Котировки декабрьских фьючерсов развернулись и скользят вниз. На сей раз причиной стали новости из Ирака. Какие требования местные добытчики выдвинули ОПЕК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НЕСТАБИЛЬНЫЙ БАРРЕЛЬ

Ирак в разрез решениям организации стран-экспортеров нефти отказывается сокращать добычу сырья.

В результате углеводороды дешевеют, а стоимость барреля опять близка к отметке в 50 долларов.

Позиция Ирака жесткая, и уровень добычи определяет суверенитет государства, уверено правительство. Помимо азиатских новостей на рынок влияет информация из-за океана – в США подтвердили рост числа буровых установок.

На фоне снижения цен на нефть белорусский рубль продолжает укрепляться. На валютно-фондовой бирже относительно американской валюты он подорожал на четверть копейки.

На 25 октября курс доллара составит 1 рубль 90 копеек. Евро потерял более половины копейки. Завтра по Нацбанку – 2,07 рубля.

Российская валюта укрепилась на несколько пунктов. В итоге за 100 российских можно купить 3 рубля и 5 копеек белорусских.

КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ!

1 миллион 200 тысяч рублей принес уикенд участникам столичных сельхозярмарок.

В общей сложности, с начала осени продано более 8,5 тысяч тонн овощей, без малого 300 тонн мяса и 125 тонн рыбы.

Сезон в разгаре, а выручка уже близка к прошлогодней – свыше 7,5 миллионов рублей.

Производители принимают участие в ярмарках бесплатно, не имеют посредников и обеспечивают доступные цены. Например, килограмм картофеля этой осенью в среднем стоит от 13 копеек;

капуста, морковь, свёкла и лук от 20 копеек за килограмм, ценовой диапазон за килограмм яблок – от 40 копеек до 1 рубля 30 копеек.

СТАВКА НА ЗЕМЛЮ

СТО, мойки и магазины шаговой доступности – 3 кита малого предпринимательства. Именно под такие объекты сегодня ищут землю представители бизнеса.

С начала 2016 года в столичном регионе продано более 500 земельных участков малой площади.

На них сегодня самый большой спрос.

БЕРИСЬ КРЕДИТ КОРОТКИЙ И ДЛИННЫЙ

Короткий кредит сокращает переплату в два раза, а длинный заём позволяет вдвое снизить ежемесячные выплаты. К такому выводу можно прийти, оценив предложения финансовых ресурсов от белорусских банков. Ставки по кредитам, например, на полгода и на 12 месяцев отличаются: чем короче, тем ниже процент. Разница от 1 до 6 пунктов.