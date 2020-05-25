Новости экономики за 25.05.2020

Новости Беларуси. Транзитным перевозчикам, проезжающим по территории Беларуси, планируют выделить более 40 дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси истекает срок уплаты подоходного налога

Учитывая принятые меры против распространения вируса, водители должны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам и останавливаться отдохнуть, перекусить и заправиться только в установленных местах. Во время остановки они не должны покидать территорию этих пунктов, обязаны быть в маске и перчатках.

В СТРАНЕ СТАЛИ РЕЖЕ ВЫЯВЛЯТЬ ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ

В стране стали реже выявлять фальшивые деньги. За 2019 год – 806 поддельных купюр и 6 монет. Традиционно чаще подделывают доллары, особенно стодолларовые купюры.