Новости экономики за 25.05.2020

Новости Беларуси. Транзитным перевозчикам, проезжающим по территории Беларуси, планируют выделить более 40 дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Транзитным перевозчикам, проезжающим по территории Беларуси, планируют выделить более 40 дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси истекает срок уплаты подоходного налога
Учитывая принятые меры против распространения вируса, водители должны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам и останавливаться отдохнуть, перекусить и заправиться только в установленных местах. Во время остановки они не должны покидать территорию этих пунктов, обязаны быть в маске и перчатках.
В СТРАНЕ СТАЛИ РЕЖЕ ВЫЯВЛЯТЬ ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
В стране стали реже выявлять фальшивые деньги. За 2019 год – 806 поддельных купюр и 6 монет. Традиционно чаще подделывают доллары, особенно стодолларовые купюры.
Как удвоить баланс, пополнив электронный кошелёк? Рассказываем об акции LWO и «Белинвестбанка»
Белорусские рубли составляют всего 3,7 % всех подделок. Их количество заметно выросло с 17 до 30 штук. Чаще всего встречались поддельные банкноты номиналом в 50 и 20 рублей, но также в 2019 году обнаружили одну 500-рублевую.