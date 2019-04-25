Одна из крупнейших международных аудиторско-консалтинговых компаний Ernst and Young вошла в ПВТ

Новости Беларуси. Компания Ernst and Young вошла в ПВТ. Новый резидент один из «большой четверки» аудиторских компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это одна из крупнейших организаций в мире, которая пополнила белорусский парк. В штате минского офиса компании – более 500 сотрудников. На базе этого центра уже работает около 50 виртуальных работников. К слову, виртуальная рабочая сила – мировой тренд, своего рода альтернатива традиционной форме организации бизнеса. Сплошная экономия на офисной инфраструктуре и оптимизация числа сотрудников.