Новости экономики за 24.03.2017

Smart City работает более чем в 2000 городах по всему миру.

«УМНЫЙ» ГОРОД Умный город – это мировая система, при которой работа городских служб используется наилучшим образом, обеспечивая максимальную безопасность жителям. Эта концепция уже получила широкое распространение:

Новости Беларуси. Италия готова инвестировать в белорусские проекты в сфере зеленой экономики. В столице прошел совместный масштабный бизнес-форум. Использование возобновляемых источников энергии, переработка отходов, улучшение качества воздуха – об этом говорят бизнесмены двух стран. Этот проект привлекателен для итальянских инвесторов возможно потому, что Италия использует всего 2% возобновляемой энергии, а хотелось бы больше.

Стефано Бьянки, Чрезвычайны и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь: Преимущество системы Smart house состоит в том, что это – энергоэффективный дом.

Уменьшаются расходы на его содержание и возрастает польза для окружающей среды.

В Беларуси в числе приоритетов «зеленой» экономики – развитие электротранспорта, экологического туризма, строительство энергоэффективных жилых домов.

ФЛЕШМОБ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА

Кстати, уже 25 марта каждый белорус сможет внести свой вклад в общее дело экономии электроэнергии. Беларусь в 10 раз присоединится ко всемирной экологической акции «Час Земли». В некоторых городах с 20.30 до 21.30 погаснет подсветка административных зданий, торговых центров, кафе и ресторанов. Казалось бы, небольшая по временным рамкам акция дает положительные результаты.

В масштабах страны сэкономить можно до 100 тысяч киловатт электроэнергии.

НЕ ЭКОНОМИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ

А вот на чем не стоит экономить, так это на здоровье. Белорусы могут отдыхать в местных санаториях в 1,5 раза дешевле, чем приезжие гости. В стране заработала национальная система онлайн-бронирования. С ее помощью можно выбрать пансионат, отель и экскурсии.

В 2017 год с господдержкой в санаториях отдохнут более 170 тысяч взрослых и детей.

На эти цели из бюджета выделено почти 117 миллионов рублей.