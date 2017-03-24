Новости экономики за 24.03.2017

Новости Беларуси. Италия готова инвестировать в белорусские проекты в сфере зеленой экономики. В столице прошел совместный масштабный бизнес-форум. Использование возобновляемых источников энергии, переработка отходов, улучшение качества воздуха – об этом говорят бизнесмены двух стран. Этот проект привлекателен для итальянских инвесторов возможно потому, что Италия использует всего 2% возобновляемой энергии, а хотелось бы больше.
«УМНЫЙ» ГОРОД
Умный город – это мировая система, при которой работа городских служб используется наилучшим образом, обеспечивая максимальную безопасность жителям. Эта концепция уже получила широкое распространение:
Smart City работает более чем в 2000 городах по всему миру.
Стефано Бьянки, Чрезвычайны и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:
Преимущество системы Smart house состоит в том, что это – энергоэффективный дом.
Уменьшаются расходы на его содержание и возрастает польза для окружающей среды.
В Беларуси в числе приоритетов «зеленой» экономики – развитие электротранспорта, экологического туризма, строительство энергоэффективных жилых домов.
ФЛЕШМОБ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА
Кстати, уже 25 марта каждый белорус сможет внести свой вклад в общее дело экономии электроэнергии. Беларусь в 10 раз присоединится ко всемирной экологической акции «Час Земли». В некоторых городах с 20.30 до 21.30 погаснет подсветка административных зданий, торговых центров, кафе и ресторанов. Казалось бы, небольшая по временным рамкам акция дает положительные результаты.
В масштабах страны сэкономить можно до 100 тысяч киловатт электроэнергии.
НЕ ЭКОНОМИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ
А вот на чем не стоит экономить, так это на здоровье. Белорусы могут отдыхать в местных санаториях в 1,5 раза дешевле, чем приезжие гости. В стране заработала национальная система онлайн-бронирования. С ее помощью можно выбрать пансионат, отель и экскурсии.
В 2017 год с господдержкой в санаториях отдохнут более 170 тысяч взрослых и детей.
На эти цели из бюджета выделено почти 117 миллионов рублей.
ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ ПОДЕШЕВЕЮТ
Школьные обеды удешевят. Произойдет это за счет исключения из списка закупаемых продуктов импортной составляющей. Проверки выявили факты использования при приготовлении блюд
дорогостоящих пищевых продуктов, закупаемых в торговых сетях, а не у производителей.
Если аналога белорусского производства нет, то пожалуйста. Но фактов закупки более дорогих импортных яблок или лука при наличии аналогичной отечественной плодоовощной продукции быть не должно.