Новости экономики за 24.03.2016

Новости Беларуси. В Беларуси изменится система формирования государственных программ и оказания поддержки субъектам хозяйствования. Соответствующий указ подписал глава государства. Согласно документу, финансировать будут на конкурсной основе и лишь самые эффективные инвестпроекты.

ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТОВ

Госпрограммы уходят от заявительного принципа. Если раньше правительство рассматривало возможность создания планов под предложенные проекты, то теперь будет наоборот. Перечень государственных программ сформируют согласно приоритетами социально-экономического развития страны.

Изменится и принцип финансирования проектов. Ранее его осуществляли по текущим запросам компаний, в будущем дотации согласуют только в рамках госпрограмм. Определяющим фактором станет строгое следование бизнес-плану проекта.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

Нынешний подход, когда все должны будут обращаться в Банк развития по принципу одного окна. В одном месте получать кредиты. Но в то же время понятно, что Банк развития будет предъявлять более жесткие требования.

НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО

Цены пошли вниз. В марте подешевели некоторые группы товаров. Среди них - овощи и мясо, бытовая электроника. В Министерстве торговли полагают, что производители и поставщики имеют резервы для дополнительного снижения цен.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Министерство торговли, с учетом того, что у нас свободное ценообразование, мы традиционно рекомендуем торговые надбавки оставлять в каком-то коридоре определенном и двигаться к тому, что, может быть, по какой-то группе продукции их снижать.

ПОРАБОТАЕМ

5 тысяч новых рабочих мест до конца года принесут столице инвесторы. Для воплощения их бизнес-идей потребуются представители разных специальностей – от строителей до бухгалтеров. В 2016-м планируется завершить около 30 проектов. Общий объем инвестиций в проекты, которые сейчас реализует город, оценивается в 859 миллионов долларов.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Занятость населения – это самая главная задача. По городу надо создать 20 тысяч рабочих мест. Я думаю, что это задание, с учетом тех режимов и создания новых предприятий в городе, это реально, и эту работу мы будем проводить.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

7 из 10 виртуальных платежей белорусы делают в пользу сотовых операторов и интернет-провайдеров. Правда, размер таких платежей сравнительно невелик – в среднем 100 тысяч рублей.

На третьем месте по популярности – оплата жировок, каждая четвертая транзакция за услуги ЖКХ. Лидеры по сумме платежей – погашение кредитов и покупка страховых полисов.

Белорусский рубль на торгах сегодня укрепился к корзине валют. Доллар набрал 116 пунктов. Курс на завтра 20278. Евро подрос не столь значительно, на 66 рублей. Российская валюта потеряла сразу без малого 4 рубля, опустившись ниже 295-ти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.