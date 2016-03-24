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Доля Белорусской калийной компании в мировом экспорте увеличилась

24 марта 2016 16:39
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Новости Беларуси. 24 марта глава белорусского государства встретился с генеральным директором Белорусской калийной компании. Речь шла о положении дел в отрасли. Кроме того, обсудили ситуацию на мировых рынках и у ведущих производителей калия.

Как доложила Елена Кудрявец, в прошлом году компания поставила на экспорт более 9 миллионов тонн калийных удобрений. Цифры меньше, чем результат 2014 года. Однако учитывать нужно и то, что в прошлом году в целом мировой объем экспортных поставок сократился практически на 6%. Таковы данные Международной Ассоциации производителей удобрений.

Вместе с тем доля Белорусской калийной компании в мировом экспорте увеличилась. Как отметила генеральный директор БКК, в списке главных приоритетов в ходе совместной работы с «Беларуськалием» — взвешенный и ответственный подход к вопросу производства и продаж, гибкое реагирование на изменения спроса и поддержание баланса на калийном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Белорусская калийная компания

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