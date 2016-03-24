Александр Лукашенко: ЕАЭС должен стать не хуже Европейского союза

Новости Беларуси. Евразийский экономический союз должен стать не хуже Европейского. Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС 24 марта обсуждали Президент Беларуси и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Тигран Саркисян в этой должности начиная с февраля. До того он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в США, на протяжении шести лет занимал пост премьер-министра Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой опытный человек поможет создать благоприятные условия для того, чтобы интеграционное объединение функционировало на высоком уровне, – отметил Александр Лукашенко. Кроме того, нужно дальше двигаться по пути становления четырех свобод, предусмотренных Договором о ЕАЭС: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас, вроде бы, и успехов достаточно. Достаточно короткий промежуток времени мы создавали наш союз. Но недостатков и нерешенных проблем, проблем, которые надо решать в силу объективных, субъективных причин, нерешенных, очень много. Поэтому напрягаться придется всем. От нашей комиссии, которую возглавляете, до президентов и премьер-министров, чтобы вывезти на высокий уровень функционирования Евразийский экономический союз. У нас обратного пути нет, нам его нужно совершенствовать, нам надо создавать союз не хуже, чем Европейский союз. В противном случае мы просто перед нашими людьми будем выглядеть болтунами, никем иным. Поэтому те задачи, которые мы поставили перед собой, в 2015 году, вы помните, председательство наше, мы предлагали план действий, он был составлен у нас в союзе, но очень много вопросов осталось недоделанных, недорешенных, много было неопределенностей. Вступление Казахской Республики в ВТО. Это также наложило свой отпечаток, нам пришлось адаптироваться в этом плане. Поэтому проблем очень много. Но я оптимист, и я уверен, что жизнь нас заставит очень быстро двигаться в плане становления нашего союза, выстраивания той формулы, о которой мы всегда говорили. Чтобы у нас, в наших национальных границах была действительно свобода и рынков, и капиталов, и рабочей силы, услуг, передвижения. Чтобы наши национальные проблемы не мешали развитию наших общих интересов и решению тех вопросов, которые у нас стоят в общем.

Тигран Саркисян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Я бы хотел, чтобы с учетом того огромного накопленного опыта и проделанной огромной работы по созданию Единого экономического пространства, чтобы мы могли задать новый импульс интеграционным процессам, и чтобы наши граждане, наш бизнес почувствовал бы реальную отдачу от этих интеграционных процессов.

Договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в мае 2014-го в Астане. Первой в ЕАЭС председательствовала Беларусь. В нынешнем году эстафету от Синеокой перенял Казахстан.

Во время своего председательства официальная Астана повышенное внимание планирует уделять вопросам создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Шанхайской организацией сотрудничества, а также развития экономического взаимодействия с Китаем. Неизменным останется и то, что евразийская интеграция всегда строилась и будет продолжать строиться на основе взаимного уважения и учета мнения стран-участниц объединения. Да и все трудности государства, входящие в ЕАЭС, должны преодолевать совместно.

Тигран Саркисян:

Должен быть разработан документ, где четко определяется стратегия нашего продвижения вперед, учитывая мировые тренды. Особенно в сфере торговли, создания новых экономических объединений, а также выстраивания новых цепочек, которые создают добавленную стоимость. И с этой точки зрения необходимо, чтобы мы представили на обсуждение глав государств наше целостное видение, как мы будем себя позиционировать в этих мировых трендов.