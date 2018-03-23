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Новости экономики за 23.03.2018

23 марта 2018 16:43
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Новости Беларуси. 60 тысяч рабочих мест размещено в республиканском банке вакансий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 23.03.2018-1

Максимальную зарплату предлагают  командирам воздушного судна – от 20 тысяч рублей.  На втором месте – должность директор крупной сети мебельных магазинов с окладом в 17 тысяч рублей. Почти 13 тысяч рублей обещают потенциальному директору фармакологической компании. В целом, из практически 60 тысяч вакансий уровень зарплаты выше 1тысячи рублей обещают чуть более 4% соискателей. Также

Беларуси нужны 22 кузнеца, 134 агронома,  207 кровельщиков, один эколог и один повар со знанием языка урду.

ДРОНЫ ПРИСМОТРЯТ

Новости экономики за 23.03.2018-4

Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций выделит 430 тысяч долларов на разработку дронов для нужд сельского хозяйства. На территории Беларуси будут располагаться центр разработок и производство беспилотных летательных аппаратов. Дроны станут составной частью системы мониторинга состояния посевных площадей и здоровья растений. После обработки снимков владельцы угодий смогут получить наглядные данные для дальнейшего принятия решений. Это позволит оптимизировать расходы на обработку полей удобрениями, средствами защиты растений, а также на использование спецтехники.

ИНВЕСТИЦИИ В ЖУРНАЛИСТИКУ

Новости экономики за 23.03.2018-7

Google инвестирует 300 миллионов долларов в инициативу по поддержке журналистики. Проект ориентирован на помощь в развитии бизнес-моделей медиа и борьбу с фальшивыми новостями. Появится возможность быстрой подписки на издания при помощи учётной записи. Кроме этого, 3 миллиона долларов инвестируют в программы для подростков по обучению проверке фактов.

МИНСКИЕ КАНИКУЛЫ

Новости экономики за 23.03.2018-10

Минск возглавил рейтинг городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулы. В пятерке самых  популярных для семейных поездок российских туристов также вошли Астана, Ереван, Тбилиси и Баку. В Минске туристы бронируют жилье в среднем на 3 ночи и платят 2,5 тысячи российских рублей в сутки.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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