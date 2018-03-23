Новости экономики за 23.03.2018

Новости Беларуси. 60 тысяч рабочих мест размещено в республиканском банке вакансий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимальную зарплату предлагают командирам воздушного судна – от 20 тысяч рублей. На втором месте – должность директор крупной сети мебельных магазинов с окладом в 17 тысяч рублей. Почти 13 тысяч рублей обещают потенциальному директору фармакологической компании. В целом, из практически 60 тысяч вакансий уровень зарплаты выше 1тысячи рублей обещают чуть более 4% соискателей. Также Беларуси нужны 22 кузнеца, 134 агронома, 207 кровельщиков, один эколог и один повар со знанием языка урду. ДРОНЫ ПРИСМОТРЯТ

Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций выделит 430 тысяч долларов на разработку дронов для нужд сельского хозяйства. На территории Беларуси будут располагаться центр разработок и производство беспилотных летательных аппаратов. Дроны станут составной частью системы мониторинга состояния посевных площадей и здоровья растений. После обработки снимков владельцы угодий смогут получить наглядные данные для дальнейшего принятия решений. Это позволит оптимизировать расходы на обработку полей удобрениями, средствами защиты растений, а также на использование спецтехники. ИНВЕСТИЦИИ В ЖУРНАЛИСТИКУ

Google инвестирует 300 миллионов долларов в инициативу по поддержке журналистики. Проект ориентирован на помощь в развитии бизнес-моделей медиа и борьбу с фальшивыми новостями. Появится возможность быстрой подписки на издания при помощи учётной записи. Кроме этого, 3 миллиона долларов инвестируют в программы для подростков по обучению проверке фактов. МИНСКИЕ КАНИКУЛЫ