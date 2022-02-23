Цена газа в Европе поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов 23 февраля превысила 960 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий рост голубого топлива с начала дня составил почти 3 %. Ранее сообщалось, что в европейских подземных хранилищах осталось менее 5 % от объема закачанного летом. Отчасти росту цен способствуют заявления властей Германии о приостановке запуска «Северного потока – 2». В таком случае стоимость может достичь 2 000 долларов. На таком уровне котировки газа уже находились в декабре 2021 года.