Минск оказался в списке самых дешёвых столиц для паркинга

Аналитики изучили стоимость автомобильных парковок в 48 столицах и крупных городах мира. Самая дорогая – в Лондоне. Один час – почти 12 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оставить машину в самом центре Амстердама автовладельцу обойдется в 8,5 долларов, а в столице Норвегии Осло еще на 2 цента дороже. Минск оказался в списке самых дешевых столиц для паркинга. Цена за час здесь – менее одного доллара. Самая выгодная оплата за парковочное место – у жителей Еревана. Всего 21 цент за час.