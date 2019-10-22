Новости экономики за 22.10.2019

Новости Беларуси. 4 миллиона квадратных метра жилья построят в стране в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половину – в индивидуальном исполнении. Наиболее активно это направление развивается в Брестской и Минской областях.

В основном такое жилье строится в сельской местности – по итогам 8 месяцев из 4 тысяч домов на селе введено около 2 тысяч. В очереди на это жилье стоит около 60 тысяч человек. Ежегодное задание по индивидуальному жилищному строительству составляет около 1 млн 800 тысяч квадратных метров. И оно выполняется.

Швейцарский банк опубликовал отчет о мировом богатстве. Беларусь в списке государств с доходом выше среднего. Так, размер богатства на одного белоруса – 16,6 тыс. долларов. На всю страну – 123 млрд долларов.

Общее богатство вычисляется балансовым методом: финансовое + нефинансовое – средний долг на человека. Кстати, в нашем случае, что касается долга, это 1,5 тысячи долларов на белоруса. В проекте бюджета на 2020 год на погашение и обслуживание государственного долга выделено 8,7 миллиарда рублей.

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