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Новости экономики за 22.10.2019

22 октября 2019 15:37
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Новости Беларуси. 4 миллиона квадратных метра жилья построят в стране в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половину – в индивидуальном исполнении. Наиболее активно это направление развивается в Брестской и Минской областях.

Новости экономики за 22.10.2019-1

В основном такое жилье строится в сельской местности – по итогам 8 месяцев из 4 тысяч домов на селе введено около 2 тысяч. В очереди на это жилье стоит около 60 тысяч человек. Ежегодное задание по индивидуальному жилищному строительству составляет около 1 млн 800 тысяч квадратных метров. И оно выполняется.

ШВЕЙЦАРКИЙ БАНК ОПУБЛИКОВАЛ ОТЧЁТ О МИРОВОМ БОГАТСТВЕ

Новости экономики за 22.10.2019-4

Швейцарский банк опубликовал отчет о мировом богатстве.  Беларусь в списке государств с доходом выше среднего. Так, размер богатства на одного белоруса – 16,6 тыс. долларов. На всю страну – 123 млрд долларов.

Общее богатство вычисляется балансовым методом: финансовое + нефинансовое – средний долг на человека. Кстати, в нашем случае, что касается долга, это 1,5 тысячи долларов на белоруса. В проекте бюджета на 2020 год на погашение и обслуживание государственного долга выделено 8,7 миллиарда рублей.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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