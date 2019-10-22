Расплатиться по QR-коду. Новая разработка от белорусских программистов

Рассчитаться за любой товар можно будет по QR-коду, который генерируется каждый раз по-новому и действует 20 секунд. Правда, для совершения платежа необходимо, чтобы продавец тоже пользовался сервисом. Что касается безопасности данных, то она соответствует самым жестким требованиям криптозащиты.

Олег Кондратенко, директор IT-компании:

У меня есть кошелек. Там есть документы. Там есть платежные карты, кредитные карты. После того, как этот сервис реально начнет работать, дай бог, в течение 1-2 месяцев, у меня в телефоне будет все то, что есть сейчас в кошельке. Плюс туда все билеты, пропуска, которые у меня есть, доступы. То есть вся моя жизнь, весь мой кошелек превращается в электронный вид. Это и есть та самая цифровая трансформация, о которой мы говорим.